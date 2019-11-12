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رياضة

بايرن ميونخ يضم حسن صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:09 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد رشاد
أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام المدير الرياضي حسن صالح حميديتش إلى مجلس إدارة النادي، بداية من 1 يوليو المقبل بعد أن أظهر كفاءة عالية في المهام الموكلة إليه سابقا".

وأضاف نادي بايرن في بيان "بحث مجلس إدارة النادي في اجتماع يوم الاثنين، مسألة تعيين حميديتش في مجلس إدارة النادي عقب ما حققه من نجاح مع البافاري منذ صيف عام 2017 حيث قام بعمل رائع خلال هذا الوقت".

وأكمل "نجاح حميديتش ليس فيما يخص الفريق الأول فقط، حيث لعب دورا رئيسيا في النجاح الذي حققته فرق الشباب وتحسين أدائهم".

وأتم بيان النادي البافاري "لذلك يعتزم المجلس مواصلة التعاون معه وتعيينه في مجلس الإدارة".



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