الامتحانات قربت .. تعليمات للموجهين بوضع أسئلة خالية من الغموض وبعيدة عن السياسة

اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، مع موجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبري بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ، و منال أحمد جبر مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذ ايهاب أنور و حامد رمضان مسئولي المطبعة السرية



واستعرض مدير تعليم مطروح خلال هذا الاجتماع انطلاق الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، مشددا علي الحضور بضرورة التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام لتحقيق عملية امتحانية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الالتزام بتحقيق جودة الاداء مع سرعة الإنجاز والدقة في العمل.



ووجه الدكتور النيلي الموجهين العموم بأن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط وشاملة كافة أجزاء المنهج ومطابقة الوزن النسبي للورقة الامتحانية وخلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن السياسة .



وحذر الدكتور وكيل الوزارة من أي تساهل او تلاعب بأعمال الامتحانات سواء في اللجان الامتحانية أو لجان النظام والمراقبة ، مؤكدا أن ذلك سيقابل بإجراءات قانونية مشددة ورادعة وفق القواعد الامتحانية المنظمة .