ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الامتحانات قربت .. تعليمات للموجهين بوضع أسئلة خالية من الغموض وبعيدة عن السياسة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:16 م
الطلاب في لجان الامتحانات
الطلاب في لجان الامتحانات
Advertisements
ياســـمين بدوي
اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، مع موجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبري بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ، و منال أحمد جبر مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذ ايهاب أنور و حامد رمضان مسئولي المطبعة السرية

واستعرض مدير تعليم مطروح خلال هذا الاجتماع انطلاق الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، مشددا علي الحضور بضرورة التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام لتحقيق عملية امتحانية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الالتزام بتحقيق جودة الاداء مع سرعة الإنجاز والدقة في العمل.

ووجه الدكتور النيلي الموجهين العموم بأن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط وشاملة كافة أجزاء المنهج ومطابقة الوزن النسبي للورقة الامتحانية وخلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن السياسة .

وحذر الدكتور وكيل الوزارة من أي تساهل او تلاعب بأعمال الامتحانات سواء في اللجان الامتحانية أو لجان النظام والمراقبة ، مؤكدا أن ذلك سيقابل بإجراءات قانونية مشددة ورادعة وفق القواعد الامتحانية المنظمة .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

زارته 8 مرات خلال شهر .. مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح

محمد هنيدي: أصور كينج سايز حاليا.. وهذه آخر تحضيرات صعيدي في الجامعة الأمريكية 2

أول تعليق من فتاة العياط بعد قرار النائب العام بعدم إقامة دعوى جنائية ضدها.. فيديو

ياسمين صبرى رقم واحد على يوتيوب

نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

درس عمرها .. قصة موقف محرج تعرضت له هند رستم خلال تصوير فيلم الراهبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت