خبير التخطيط بالمصارف العربية: اعتمدنا برنامجا لتمويل الصادرات العربية للدول الأفريقية بمبلغ 600 مليون دولار

قال حسام الدين النصري، خبير التخطيط الاستراتيجي المصرفي بالمصرف العربي للتعاون الفني مع افريقيا، إن الهدف من إنشاء المصرف دعم الاقتصاد الافريقي و تجسيد التعاون العربي الافريقي. لافتا إلى أن جميع الدول المستفيدة من مشاريع المصرف و الدعم الفني هي الدول الافريقية جنوب الصحراء.



جاء ذلك خلال الدورة ٥٤ لشباب الصحفيين الافارقة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الافريقيين برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الانصاري و المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، والتى تناولت التعاون العربي الافريقي والمصرف العربي للتعاون الفني مع افريقيا ( باديا ) نموذجًا لهذا التعاون.



وتابع المصري، أن الدعم يشمل الحكومات و الشركات ورجال الاعمال، كما ان المصرف رصف طرقا رئيسية و قام بانشاء الجامعات الافريقية و العديد من المستشفيات ودعم البنية التحتية في افريقيا.



وأشار النصري الى أن المصرف يدعم القطاع الخاص حيث منحه اولوية كبرى في خططه الخمسية الاخيرة، لافتا إلى أن المصرف اعتمد في عام ١٩٩٧ برنامجًا لتمويل الصادرات العربية للدول الافريقية بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار بين الدول العربية و الافريقية وبالعكس.



وأوضح أن المصرف يساهم في تمويل القطاع الخاص سواء عبر الاقراض المباشر للمشروعات الجديدة والقائمة او من خلال التمويل غير المباشر ( القروض الائتمانية ) .



من جانبه أشاد محفوظ الانصاري رئيس اتحاد الصحفيين الافريقيين بالدور الذي يقوم به ( باديا ) لدعم العلاقات العربية الافريقية.



وفى نهاية اللقاء فتح الانصاري باب النقاش و طرح الرؤى لشباب الصحفيين الافارقة وعلى هامش اللقاء تم بحث اوجه التعاون في المجال الاعلامي بين اتحاد الصحفيين الافريقيين و المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.

