ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:15 م
الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين في مهرجان طنجة الدولي
Advertisements
قســـم التعليـــم
كرم اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، كلا من الدكتور هشام رامى والدكتور محمد فكرى عبد العزيز، والدكتورة مارلين شاكر.

كما قام نائب رئيس جامعة عين شمس بتكريم الطلاب الفائزون في مهرجان طنجة الدولى للمسرح الجامعى بالمغرب وهم الطالب عادل السيد مبروك، محمد عبدالله ميسرة ناصر ، محمد محمد عبد الرحيم، عمار عاطف طعمية، أشرف قطب عبد الفتاح ،ميار أشرف، نادين أشرف، منى معوض، مروان علي، هنا معى الدين ، مارى مجدى ، شروق إبراهيم، زياد هانى .

كرم رئيس جامعة عين شمس كذلك الطالبة سندس عطية حسن لحصولها علي بطولة العالم في التايكوندو
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق عين شمس تشارك بمسابقة دولية جديدة.. وكلية الألسن تنظم ورش عمل بعنوان iDiscovery.. والجامعة تمد مهلة سداد مصروفات الطلاب

ترشيحاتنا

لعنة الإصابة .. منتخب مصر يفقد جهود محمد صلاح أمام كينيا وجزر القمر

نانسي عجرم تدعم رامي جمال برسالة مؤثرة.. والأخير يرد: معنديش كلام

خالد الجندى: الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم.. ولكن بهذا الأمر

محمد صلاح "خلصان" .. مباريات ليفربول تُنهك الفرعون.. لكن المنتخب في المقام الأول

درس عمرها .. قصة موقف محرج تعرضت له هند رستم خلال تصوير فيلم الراهبة

سجدة التلاوة.. حكمها وأدعية تقال فيها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت