جامعة عين شمس تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

كرم اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، كلا من الدكتور هشام رامى والدكتور محمد فكرى عبد العزيز، والدكتورة مارلين شاكر.



كما قام نائب رئيس جامعة عين شمس بتكريم الطلاب الفائزون في مهرجان طنجة الدولى للمسرح الجامعى بالمغرب وهم الطالب عادل السيد مبروك، محمد عبدالله ميسرة ناصر ، محمد محمد عبد الرحيم، عمار عاطف طعمية، أشرف قطب عبد الفتاح ،ميار أشرف، نادين أشرف، منى معوض، مروان علي، هنا معى الدين ، مارى مجدى ، شروق إبراهيم، زياد هانى .



كرم رئيس جامعة عين شمس كذلك الطالبة سندس عطية حسن لحصولها علي بطولة العالم في التايكوندو