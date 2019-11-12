الأراضي في الصعيد مجانا.. معلومات تهمك عن البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية.. فيديو

قال اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية بها خريطة تطرح كل المساحات المتاحة والمرفقة لحجزها بشكل إلكتروني.



وأضاف ناصر فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الخريطة الاستثمارية متاح عليها حاليا 2050 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6 ملايين متر مربع، مضيفا: "يتم شراء كراسة الشروط بشكل إلكتروني ويوجد عدد لا نهائي من كراسات الشروط للتسجيل على البوابة".



وتابع ناصر فوزي: "يمكن لأي مستثمر تحديد أي قطعة أرض يرغب في شرائها ويتم التعاقد عليها والشراء بشكل إلكتروني، ويتم الدفع عن طريق البنك المركزي من أي مكان"، مضيفا: "6 خطوات رئيسية للحجز أون لاين بدون الذهاب إلى الشباك".



وأكمل ناصر فوزي:" قطع الأراضي المتواجدة في الخريطة الإستثمارية يتم توفيرها لأهالي الصعيد بالمجان ويدفع المستثمر فقط ثمن كراسة الشروط و قطعة الأرض بالمجان".



وأضاف ناصر فوزي:" يقوم الفرد بتسجيل حساب على الموقع وبعد التسجيل يتم الدخول على الخريطة ويتم اختيار المحافظة والنشاط ذات الاهتمام ويتم اختيار قطعة الأرض، ويتم البت في كافة فرص التقديم على قطع الأراضي بشفافية كاملة ".

