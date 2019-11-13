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بين الناس

أهالى قرى شونى بطنطا يستغيثون من عدم وجود مستلزمات طبية بالمستشفى..صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمر علاء، من أهالي قري شونى مركز طنطا محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص المستلزمات الطبية بمركز طب الأسرة والعلاج الطبيعى بمستشفى القرية.

وقال فى شكواه: نطالب بتفعيل وتشغيل دور المستشفى بشونى وتقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاج الطبيعى لأهالى المنطقة ومساعدة العاملين فيها من أطباء وتخصصات وتمريض وإداريين لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية للأهالى، وذلك لتلافى المشاكل التى تحول دون ذلك بتوفير وتلافى الملاحظات التالية وتوفير المتطلبات الأساسية للعيادات حتى يتمكنوا من تنفيذ الخدمات الصحية والطبية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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