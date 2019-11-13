أهالى قرى شونى بطنطا يستغيثون من عدم وجود مستلزمات طبية بالمستشفى..صور

شكا المواطن عمر علاء، من أهالي قري شونى مركز طنطا محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص المستلزمات الطبية بمركز طب الأسرة والعلاج الطبيعى بمستشفى القرية.





وقال فى شكواه: نطالب بتفعيل وتشغيل دور المستشفى بشونى وتقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاج الطبيعى لأهالى المنطقة ومساعدة العاملين فيها من أطباء وتخصصات وتمريض وإداريين لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية للأهالى، وذلك لتلافى المشاكل التى تحول دون ذلك بتوفير وتلافى الملاحظات التالية وتوفير المتطلبات الأساسية للعيادات حتى يتمكنوا من تنفيذ الخدمات الصحية والطبية.



