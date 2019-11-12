أصالة تفتتح حفل مهرجان الموسيقى بـ صندوق صغير

افتتحت الفنانة اصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال ٢٨ بغناء أغنية "صندوق صغير" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وقالت أصالة عقب انتهائها من غناء الأغنية: "أول أغنية ديما ببقى خايفة جدا كأنها أول مرة أغني في حياتي وجسمي بيترعش من الخوف".



"صندوق صغير" كلمات الشاعر فادي احمد رفاعي، وألحان دانه الفردان.



وقدمت أصالة كلا من أغنية "بعدك عني" كلمات أحمد شتا والحان زياد الطويل، وأغنية "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة، والحان احمد زعيم.