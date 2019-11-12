ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تفتتح حفل مهرجان الموسيقى بـ صندوق صغير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:26 م
أصالة
أصالة
Advertisements
اية عاطف
افتتحت الفنانة اصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال ٢٨ بغناء أغنية "صندوق صغير" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقالت أصالة عقب انتهائها من غناء الأغنية: "أول أغنية ديما ببقى خايفة جدا كأنها أول مرة أغني في حياتي وجسمي بيترعش من الخوف".

"صندوق صغير" كلمات الشاعر فادي احمد رفاعي، وألحان دانه الفردان.

وقدمت أصالة كلا من أغنية "بعدك عني" كلمات أحمد شتا والحان زياد الطويل، وأغنية "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة، والحان احمد زعيم.
أصالة تفتتح حفل مهرجان الموسيقى بـ صندوق صغير
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تحصد 21.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته .. فيديو

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لن أتحدث عن تبرعي بأجري لـ مهرجان الموسيقى العربية.. وابني الوليد يستحق الغناء بجواري.. واتجاهي إلى السينما ممكن

وائل جسار يشعل حفل الموسيقى العربية بـ غريبة الناس.. صور

اليوم.. فايا يونان تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية

أصالة تحصد 22.2 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

اليوم.. أصالة تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

ترشيحاتنا

اخبار الفن| اعتزلت الفن منذ 5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة رامي جمال.. لوك غريب لـ ريهام حجاج

درس عمرها .. قصة موقف محرج تعرضت له هند رستم خلال تصوير فيلم الراهبة

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رفضه العودة لتدريبات الزمالك

النائب العام: إنشاء وحدة التوجيه والتواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المضمون الإعلامي

كهربا ينشر صورة له من مران المنتخب| شاهد

محمد صلاح "خلصان" .. مباريات ليفربول تُنهك الفرعون.. لكن المنتخب في المقام الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت