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النائب العام ينشئ إدارة للتواصل مع المواطنين.. خلق 3 وحدات للتفاعل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد وتحليل الأحداث لرصد الحقائق ونفي الشائعات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى النائب العام
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محمد عبد الله
  • النائب العام:
  • إنشاء إدارة للتوجيه والتواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المضمون الإعلامي
  • وحدات لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات
  • حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات ، في إطار من الشفافية والمصداقية
  • تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة


قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام، وتتكون من 3 وحدات رئيسية وهى وحدة التواصل مع وسائل الاعلام ووحدة الاعلام الاليكترونى والتواصل الاجتماعى ووحدة الرصد والتحليل وذلك بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية.

على ان يتولى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرارا من النائب العام ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن.

والهدف من إنشاء الإدارة توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات ، في إطار من الشفافية والمصداقية، والعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

كما تهدف الإدارة إلى تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها، وتقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضت ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كما تقوم الإدارة على رصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي ، لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها، وإبداء الرأي - في ضوء الرصد والتحليل - في القضايا التي تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة ، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود .

وتتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها مهام تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بیانات أو إعلانات من النيابة العامة ، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك والتنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

كما تتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي دون غيرها مهام الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق وتلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام ، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة .

وتتولى وحدة الرصد والتحليل دون غيرها مهام رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة ، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الادارة .
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