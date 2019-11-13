خلوا بالكوا.. طبيب تغذية يحذر من الأطعمة والمشروبات فسفورية اللون.. تضعف المناعة وتسبب الفشل الكلوى

قال الدكتور مروان سالم إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن الحلوى المضيئة «الفسفورية» التى تباع فى الشوارع و بعض المحلات تتحتوى على عنصر الفسفور وهذه غير مقتصرة على الحلوى فقط بل تكون موجودة فى مكونات العصائر.





وأضاف الدكتور مروان سالم خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن عنصر الفسفور من العناصر شديدة الخطورة فى الجسم، مشيرا إلى أن زيادة معدلها فى الجسم تفعل مشاكل شديدة جدا تؤدى إلى ترسيب الكالسيوم فى الجسم.





وأوضح إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن زيادة عنصر الفسفور فى الجسم يؤدى إلى مرض الفشل الكلوى، مضيفا أن زيادة الفوسفور يؤدي إلى مشاكل فى العظام والعضلات.



