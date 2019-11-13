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توك شو

خلوا بالكوا.. طبيب تغذية يحذر من الأطعمة والمشروبات فسفورية اللون.. تضعف المناعة وتسبب الفشل الكلوى

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور مروان سالم إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن الحلوى المضيئة «الفسفورية» التى تباع فى الشوارع و بعض المحلات تتحتوى على عنصر الفسفور وهذه غير مقتصرة على الحلوى فقط بل تكون موجودة فى مكونات العصائر. 

وأضاف الدكتور مروان سالم خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن عنصر الفسفور من العناصر شديدة الخطورة فى الجسم، مشيرا إلى أن زيادة معدلها فى الجسم تفعل مشاكل شديدة جدا تؤدى إلى ترسيب الكالسيوم فى الجسم.

وأوضح إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن زيادة عنصر الفسفور فى الجسم يؤدى إلى مرض الفشل الكلوى، مضيفا أن زيادة الفوسفور يؤدي إلى مشاكل فى العظام والعضلات.

وأكد الدكتور مروان، أن الاطعمة الفسفورية قد تؤدى إلى مرض الطفح الجلدي لدى بعض الأطفال، وضعف فى الجهاز المناعى.
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