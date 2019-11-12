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برلمان

صناعة النواب تكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:50 م
القمر الصناعى طيبة
القمر الصناعى طيبة 1
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أسامة علي
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات «طيبة – 1» المقرر 22 نوفمبر الجاري يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق»آريان- 5«من قاعدة الإطلاق بمدينة» كورو«بإقليم»جويانا الفرنسية «بأمريكا الجنوبية.

وقال "عامر" فى بيان له إن الشركة الفرنسية انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن كما تم اختبار التوائم الميكانيكي والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عامًا، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأشار الى أنه تتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي «طيبة -1» عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

ولفت "عامر" الى أنه بإطلاق القمر المصري «طيبة -1» ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
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