اليوم.. محاكمة 34 متهماً في قضية اقتحام قسم التبين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".





كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن الصادرة ضد 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.



