انطلاق الموجة الـ14 من حملات استرداد أراضي وأملاك الدولة.. حملات مكبرة في بورسعيد لاستعادة الأراضي .. وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع القليوبية .. صور

- انطلاق الموجة الـ١٤ من حملات استرداد أراضى وأملاك الدولة

- إزالة٤٠ حالة تعد في بورسعيد

- إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 1348 م2 في البحيرة

- إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع القليوبية



تواصل الأجهزة التنفيذية بكافة المحافظات، أعمالها فى الموجة الـ ١٤ من حملات استرداد أراضى وأملاك الدولة، لاستعادة حق الشعب، وإزالة التعديات على الأراضي.



حيث أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ،عن ازالة 52 حالة تعدى على مساحة 3977 م2 خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بمراكز دمنهور وكفر الدوار وابو المطامير وكوم حمادة والمحمودية ضمن الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب» ، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل ومستمر بين الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة .



وأسفرت الحملات عن إزالة عدد 7 حالات تعدى بمركز ابو المطامير على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1540 متر ، تابعة لهيئة الاثار وتنوعت حالات التعديات ما بين "أسوار بالطوب الأبيض وعشش "، وذلك بنطاق قرية كوم تروجي التابعة لزاوية صقر وازالة عدد 10 حالات تعدى على مساحة 62 متر بمركز كفر الدوار على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بنطاق قرى "سيدي غازي، وكوم البركة"، عبارة عن لافتات إعلانية.



وفى مركز كوم حماده ، تمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 1348 م2 بالاضافة إلى إزالة عدد 15 حالة تعدى بدمنهور على مساحة 144 م2 وتم إزالة عدد 7 حالات بنطاق مركز المحمودية على مساحة إجمالية بلغت 1028 م2 بواقع 3 حالات حماية النيل بقرية ديروط على مساحة 832 م وحالتين تابعة للآثار بقريتى دسيا وفيشا على مساحة 145 م وحالتين تابعتين للرى بالعطف على مساحة 51 م.



فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي استمرار العمل بكل قوة في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "امس الاثنين" وتستمر لمدة 15 يوما ، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



وأعلن محافظ بورسعيد ، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة ٤٠ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ،تتضمن مباني مخالفة وفتحات ري مخالفة وحظائر ومزارع سمكية أقيمت بالمخالفة للقانون.



وأكد أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.



ومن جانبه أكد محارب هيلع رئيس حي الجنوب أن حملات ازالة التعديات تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد والذي يشرف على تنفيذه محافظ بورسعيد حيث يتم اطلاعه يوميا بما تم تنفيذه من حملات، مشيرا إلى أن هناك متابعة لجميع قرارات الإزالة التي تم تنفيذها لمنع عودتها مرة أخرى .



كما كلف الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية مسئولي ورؤساء مجالس المدن وإدارة الإعلانات بالمحاقظة بإزالة كل الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظا على حقوق جميع المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة.



كان المحافظ قد اجتمع باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة و سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات.



وشهد الاجتماع مناقشة البند الخاص بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات المعدة من جانب المستشار القانوني للمحافظة بالإضافة لعرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.