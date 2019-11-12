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توك شو

تامر أمين عن إصابة رامي جمال بالبهاق المرض له حرمة مثل الموت.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:36 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم التوك شو
علق الإعلامي تامر أمين على إصابة الفنان رامي جمال بمرض البهاق قائلا: "إن التعامل الشعبي مع الفنان رامي جمال كان ممتازا جدا "، ولكن هناك من سخر منه وهناك من قال له لن تستطيع استكمال مشوارك الفني.

وتابع قائلا: هناك الكثير من الناس لايقدرون أن للمرض حرمة مثله مثل الموت ولا يجب الحديث في مثل هذه الأمور.

وأضاف " أمين " خلال برنامجه "آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ردود أفعال الناس هذه سخيفة جدا ومثل هذه التصرفات هي صلب جريمة اسمها التنمر.

وتابع " أمين " أن التنمر هو إني أتريق علي الشخص ولكن بشكل مؤذ ومقصود وأن ابحث بداخلك على ما هو سلبي ولكن دون مراعاة مشاعر ذلك الشخص.

وأوضح " أمين " أن الشخص المصاب بعيب جسدي أو ذهني أو جلدى أيا كان، ونستمر في السخرية من العيب، تكون النتيجة الأذى النفسي وتحطيم ذلك الشخص وهذا من الأساليب المرفوضة تماما.
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