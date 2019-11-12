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رياضة

مدرب نيجيريا يتحدث عن الفوز على زامبيا وحظوظ فريقه في التأهل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال إماما في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " تهانينا للمدرب الزامبي لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية".

وأضاف: " الفوز فقط كان هدفنا في مباراة اليوم لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".

وتابع: " جميع فرق المجموعة في استطاعتها التأهل سنخوض مباراة هامة يوم الجمعة وسنلعب من أجل الفوز والتأهل".

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره جنوب إفريقيا في ختام فعاليات المجموعة يوم الجمعة بينما سيواجه المنتخب الزامبي نظيره كوت ديفوار.

ويحتل جنوب إفريقيا برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن نيجيريا و كوت ديفوار ويأتي زامبيا في المركز الأخير بنقطة.
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