أخبار الزمالك اليوم.. نجوم الأبيض يشاركون في عزاء علاء علي.. وحقيقة رحيل ساسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:تألق النجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، مع الفراعنة الصغار خلال مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسجل العديد من الأهداف.حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على المشاركة في عزاء الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية مساء أمس " الاثنين ".حرص محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في عزاء الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية مساء أمس " الاثنين ".حرص باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي على المشاركة في عزاء الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية مساء أمس " الاثنين ".شارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي دون التأثر بالشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة الودية أمس.عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبد الرءوف المدرب المساعد.تواجد مسئولو شركة (كتالوبت) الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الأول.بدأت أسرة الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق في تجهيز سرادق العزاء لاستقبال الواجب من قبل محبيه مساء اليوم " الثلاثاء ".أجرى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اتصالات عديدة مع الإدارة البيضاء خلال الساعات الماضية بسبب اللغط حول رفضه الانتظام في التدريبات وما تردد في هذا الشأن.