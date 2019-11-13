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رياضة

الزهور ينظم بطولة الاسكواش المفتوحة للعام الثاني على التوالي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أسند الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة تنظيم البطولة المفتوحة لنادى الزهور فرع مدينة نصر للعام الثانى على التوالى خلال الفترة من 21 حتى 26 نوفمبر الجارى.

يشارك فى البطولة ما يقرب من 800 لاعب يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن إسناد تنظيم البطولة لناديه للعام الثانى على التوالى تعد ثقة كبيرة من مسئولى الاتحاد فى قدرات نادى الزهور التنظيمية بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

أشار رئيس الزهور إلى أن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عاما حتى منافسات الكبار العمومى والرواد .

شدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد الخميس المقبل بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة. 

اختتم رئيس الزهور تصريحاته مؤكدا على على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى العهود السابقة.
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