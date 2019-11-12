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توك شو

بيصعبوا عليا.. تعليق مثير من صابرين ضد أصحاب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:36 م
صابرين
صابرين
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هاني حسين
قالت الفنانة صابرين، إنه هناك غيرة إيجابية على السوشيال ميديا من افكار مشاريع الشباب المختلفة، وهذا أمر إيجابي.

وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" حساباتي على الفيسبوك محدودة ولا أتوسع بشكل كبير عليه".

وتابعت صابرين:" من يتحدث عن السلبيات فقط ويترك كل الإيجابيات بيصعبوا عليا، هناك تطاول وتدخل في الحياة الشخصية للفنانين على السوشيال ميديا وهناك من يرد على التعليقات السلبية نيابة عنا"، مضيفة:" لا أشعر بالضيق من ردود أفعال المتابعين على السوشيال ميديا".
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