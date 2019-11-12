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برلمان

صحة البرلمان: 90% من الأدوية المتداولة عبر الفيس بوك مهربة من الخارج

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:36 م
ادوية مهربة من الخارج
ادوية مهربة من الخارج
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حسن رضوان
طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية، بضرورة معاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يقوم بخداع المواطنين عن طريق بيع الأدوية عبر مواقع الفيس بوك أو أي جهة غير رسمية لا تنتمي لوزارة الصحة.

وقال "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ادوية كثيرة تنشر عبر المواقع الالكترونية بمختلف انواعها ليس لها مصدر فمن المحتمل أن تكون مهربة او مغشوشة يقوم باستخدامها اصحاب الضمائر السوداء وبيعها للمواطن البسيط بأسعار مخفضة بهدف تحقيق الربح.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن قانون الجرائم والغش التجاري جاء في أحد بنوده أنه يتم معاقبة أي شخص يقوم بمزاولة مهنة بدون ترخيص سواء كان عن طريق الانترنت او طريق آخر.

وشدد النائب على ضرورة تتبع هذه المواقع والصفحات وغلقها نهائية وتطبيق القانون في محاسبة أصحابها عن طريق الجهات الرقابية من مباحث الانترنت وغيرها، مؤكدًا أن 90% من الادوية المتداولة في الفيس بوك او المواقع الاخري مهربة ومغشوشة.

يأتي ذلك بعد تقدم إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بشأن مخاطر ظاهرة الصيدليات الإلكترونية على صحة المواطنين.

وقالت "خضر"- فى طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة- إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهى "الصيدليات الإلكترونية"، والتى أنشأت لنفسها صفحات عبر "فيسبوك"، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أى أساس قانونى على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس النواب ، لا يتوقف خطر هذه الأماكن عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير "جدول المخدرات"، بدون روشتة طبيب، والتى قد يُساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض، ومشيرة إلى أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها فى معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم تام بوجودها، إلا أنها لا تحرك ساكنًا لمواجهتها.

وشددت إيمان خضر، على أن الصيدليات الإلكترونية تمثل كارثة خاصة وأن ممارسى هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المباعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الاقتصاد حيث أنها لا تخضع للضرائب.
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