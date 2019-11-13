محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بتهمة القتل العمد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.



