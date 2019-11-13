اليوم.. ندوة توعية عن مرض سرطان الثدي في كلية ألسن عين شمس

تنظم عشيرة جوالة كلية الألسن بالتنسيق مع لجنة الجوالة باتحاد وإدارة الكلية، ندوة توعوية عن مرض سرطان الثدي، اليوم الأربعاء، من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرًا بقاعة المؤتمرات.





وأوضحت أ.د. علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتي في إطار حملة التوعية بمرض سرطان الثدي، يلقيها متخصصون من مستشفي "بهية" ، على أن تعتبر هذه الندوة واحدة من الـ 3 مؤتمرات المحددة لإتمام التدريب الميداني لطلاب الكلية .





فيما أشار أ.د. ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلي أن القطاع يستهدف تدشين سلسلة من الندوات التثقيفية لتنمية الجانب الثقافي للطلاب وإشراكهم في خدمة المجتمع إلى جانب صقل خبراتهم بمشكلات المجتمع وأساليب علاجها بطرق علمية .



