ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلماني بشأن تدني خدمات مستشفى جامعة المنوفية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
مستشفي جامعة المنوفية
مستشفي جامعة المنوفية
Advertisements
حسن رضوان
قال سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تدني الخدمة في مستشفيات جامعة المنوفية واستغلال المواطنين.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفيات جامعة المنوفية ينتشر بها الفساد من حيث إنه لا توجد خدمات صحية مناسبة للاستخدام الآدمي وذلك يسمع لمجموعة من الموظفين الموجودين داخل المستشفى بالترويج للمستشفيات الخاصة التابعة لهم حتى يقنعون المريض بأن هذه المستشفي لن توفر لهم رعاية صحية مناسبة.

أوضح النائب، أن المواطن البسيط يتجه إلى هذه المستشفى حتى يلقى الرعاية الصحية التي يحتاج إليها ولكن يصطدم بهؤلاء التجار الذين يستغلون الحاجة الماسة للعلاج في تحقيق أهدافهم المنزوعة من الرحمة والإنسانية. 

أكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيه إلى وزيرة التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء لكي يتم التحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية بهذا الشأن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متوقفة منذ 7 سنوات.. برلماني يطالب بكشف سبب تأخير افتتاح مستشفى الخانكة المركزي

تحرك برلماني لافتتاح جميع المصانع المغلقة منذ عام 2011

ترشيحاتنا

286 مليون دولار أمريكي مكافأة لـ موظفي هواوي لهذا السبب

ميشال عون يحذر اللبنانيين من خطورة البقاء في الشارع: تعرض الاقتصاد للخطر

العلاوات والحوافز نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.. بشرى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

زملكاوية بالثلث.. حكاية هند رستم وتشجيع نادي الزمالك

بعد لجوء موراليس إلى المكسيك.. نائبة معارضة تتولى رئاسة بوليفيا

حقيقة صادمة.. ذكاء القردة يتفوق على الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد