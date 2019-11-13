تحرك برلماني بشأن تدني خدمات مستشفى جامعة المنوفية

قال سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تدني الخدمة في مستشفيات جامعة المنوفية واستغلال المواطنين.





وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفيات جامعة المنوفية ينتشر بها الفساد من حيث إنه لا توجد خدمات صحية مناسبة للاستخدام الآدمي وذلك يسمع لمجموعة من الموظفين الموجودين داخل المستشفى بالترويج للمستشفيات الخاصة التابعة لهم حتى يقنعون المريض بأن هذه المستشفي لن توفر لهم رعاية صحية مناسبة.





أوضح النائب، أن المواطن البسيط يتجه إلى هذه المستشفى حتى يلقى الرعاية الصحية التي يحتاج إليها ولكن يصطدم بهؤلاء التجار الذين يستغلون الحاجة الماسة للعلاج في تحقيق أهدافهم المنزوعة من الرحمة والإنسانية.



