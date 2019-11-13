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برلمان

طلب إحاطة بشأن مضاعفة أسعار إيجار أراضي طرح النهر والترع على الفلاح

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
أعلن النائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن مضاعفة أسعار إيجار أراضي طرح النهر والترع على الفلاح.

وأضاف " حسب الله " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار هذه الأراضي التابعة لوزارة الري الموجودة بجوار الترع والأنهار كانت في السابق تؤجر بقيمة 1 للمتر الواحد ولكن بعد قرار وزارة الري تم مضاعفة قيمة الإيجار لتصبح 5 جنيهات، مما أدى إلى امتناع الفلاح عن تأجير هذه الأراضي واستخدامها في توسيع البقعة الزراعية والاستفادة منها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد قرار وزارة الري وصل فدان الارض النهر والترع لـ 18 ألف جنيه في حين أن الإيجار الحر بـ 17 ألف جنيه، وتابع النائب أن هذه الأرقام فلكية لا تتناسب مع دخل الفلاح البسيط.

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيه إلى وزارة الري لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول سريعة تصب في مصلحة الفلاح في المقام الأول.
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