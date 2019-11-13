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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم البناء علي الأراضي التي تم التصالح عليها قبل مرور 20 عامًا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
البناء علي الاراضي
البناء علي الاراضي
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حسن رضوان
أعلن النائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن عدم استخراج تصاريح بناء للمواطنين قبل مرور 20 سنة من بيع أراضي الدولة للمواطن.

وأضاف " حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون القديم كان يسمح للمواطن بالبناء على الأراضي المخالفة بعد عملية التصالح مباشرة ولكن بعد القرار الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية بشأن عدم استخراج تصريح بناء إلا بعد مرور 20 عامًا من التصالح اضاف اعباء كبيرة على كاهل المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن الفقير ليس لديه قدرة على التحمل لينتظر 20 عامًا فهو يحتاج إلى مسكن يعيش فيه ويحصل على الاستقرار المناسب له ولأسرته.

وأكد النائب أنه قام بتقديم الطلب لكي يتم توجيه إلى وزارة التنمية المحلية لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة المواطن في النهائية.
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