الاستثمار والتعاون الدولي: ندعم بقوة رواد الأعمال والتحول الرقمي

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،أن وزارتها تدعم بقوة لملف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.





ووجهت " نصر" في تصريحات لها دعوات لشركات ريادة الأعمال للمشاركة بفعاليات منتدي إفريقيا 2019 في الفترة من 22 حتي 23 نوفمبر الجاري و المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.





أضافت أنها ستكون فرصة كبيرة لمشاركة تلك الشركات علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، إذ إن هناك جلسات متخصصة لرواد الأعمال و آليات الاستثمار في رأس المال البشري.



