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مرأة

مش للسحر ولا الشعوذة.. فوائد صحية لزيت البردقوش

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لزيت البردقوش فوائد عديدة والصحية نتيجة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تساعد على معالج الكثير من الأمراض.


كشف موقع health عن أبرز فوائد زيت البردقوش:

- مشاكل المعدة
يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ويمنع الغثيان ويخفف الانتفاخ وعسر الهضم.

- ضغط الدم
يعمل زيت البردقوش على علاج مشاكل ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات، بالاضافة أنه يمنع تراكم الكولسترول على الشرايين ويساعد في سريان الدورة الدموية.

- علاج البرد
يساعد في علاج الجيوب الأنفية و القصبة الهوائية، بالاضافة الى التهابات الشعب الهوائية.
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