مش للسحر ولا الشعوذة.. فوائد صحية لزيت البردقوش

لزيت البردقوش فوائد عديدة والصحية نتيجة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تساعد على معالج الكثير من الأمراض.





كشف موقع health عن أبرز فوائد زيت البردقوش:



- مشاكل المعدة

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ويمنع الغثيان ويخفف الانتفاخ وعسر الهضم.



- ضغط الدم

يعمل زيت البردقوش على علاج مشاكل ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات، بالاضافة أنه يمنع تراكم الكولسترول على الشرايين ويساعد في سريان الدورة الدموية.



- علاج البرد

يساعد في علاج الجيوب الأنفية و القصبة الهوائية، بالاضافة الى التهابات الشعب الهوائية.

