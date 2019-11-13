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برلمان

تحرك برلماني بسبب سوء خدمات الشباك الواحد بـ المدن الجديدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:05 ص
الشباك الواحد
الشباك الواحد
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حسن رضوان
قال سامي المشد عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تدني مستوى الخدمة بالشباك الواحد الخاص بالمدن الجديدة.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بعد تفعيل نظام الشباك الواحد في المدن الجديدة منذ سنه تقريبا إلا أن الخدمات التي من المفترض أن يقدمها للمواطنين متدنية جدًا والاداء المنتظر منه ليس بالقدر الكافي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبالغ التي تم صرف على نظام الشباك الواحد كبيرة جدًا، ولكن في ظل هذه التكاليف لا نحصل على نتيجة بسبب هذا السوء في الأداء والخدمات.

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجية إلى وزارة الإسكان والي رئيس الحكومة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة والتحقيق في هذا الأمر مما يصب في مصلحة المواطن في النهائية.
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