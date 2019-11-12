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أخبار العالم

الجارالله يشن هجوما لاذعا على ساسة لبنان..وصف عون بالعاجز وسب حسن نصر الله

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شن أحمدالجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية هجوما لاذعا على الرئيس اللبناني ميشال عون، واصفا إياه بالمتوتر العاجز، كما وجه السباب إلى أمين عاج حزب الله اللبنانين حسن نصر الله.

وقال الجارالله في تغريدة له على تويتر:"تحدث رئيس الجمهوريه اللبنانيه حديث المتوتر والعاجز. حديث الرئيس عون هو حديث التحدي خصوصآ تصريحه بتركيبه الحكومة والحديث عن بقاء جبران (جبران باسيل وزير الخارجية الللبناني)".

وأضاف الجارالله:"كل هذا التحدي لمشاعر الناس معناه أن الدوله ضد الأكثرية ومع الأقلية المدججة بسلاح إيران وخاطف لبنان الإرهابي بغل الضاحية الجنوبية".

وكان عون قد قال إن القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض عليه التخلص من ميليشيات حزب الله.

وحذر من كارثة حال استمرار الاحتجاجات في شكلها الحالي.

وتابع الجارالله: "في لقائه التلفزيوني الرئيس عون حاول تلبيس الشعب اللبناني الطرابيش مثله مثل حسن نصرالله".

وواصل:"خطاب الأخير طويل وهبيل وتلبيس طرابيش وحديث الرئيس عون لايختلف عن خطاب حسن نصرالله خاطف لبنان نفس التوجه ونفس الضحك علي الذقون الشعب اللبناني لم يعد قاصر وعلينا أن نسمع طروحاته الواعية".



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