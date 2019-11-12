رئيس الأرصاد الجوية: 4 محافظات تشهد سيولا وأمطارا غزيرة يوم الخميس.. فيديو

قال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه تم الإعلان عن حالة من عدم الاستقرار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتعرض البلاد لمنخفضين جويين، إلا أن المنخفض الأول تزحزح إلى جنوب أوروبا، وأصبح تأثيره على الجمهورية خفيفا جدا.



وأضاف صابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المنخفض الثاني سيؤثر على سلاسل جبال البحر الأحمر، وبالتالي على المحافظات المجاورة لها، وستشهد أمطارا غزيرة، قد تتحول إلى سيول، على محافظات سوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الخميس، ستشهد هذه المحافظات أمطارا غزيرة قد تصل إلى سيول، مشيرا إلى أن القاهرة ستتأثر بأمطار خفيفة خلال يومي الخميس والجمعة.

