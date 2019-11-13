286 مليون دولار أمريكي مكافأة لـ موظفي هواوي لهذا السبب

أعلنت شركة هواوي الصينية للأجهزة التكنولوجية، أمس الثلاثاء، أنها ستقدم مبلغاً ضخماً كـ مكافآة لمن يساعدها في التغلب على اللائحة السوداء.





ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية فإن هواوي ستقدم مبلغ ملياري يوان أي حوالي 286 مليون دولار أمريكي كمكافآت نقدية للموظفين الذين سيعملون على مساعدتها في التغلب على اللائحة السوداء التجارية الأمريكية.





وقالت عملاق التكنولوجيا إنها تحاول إيجاد بدائل للأجهزة الأمريكية بعد أن منعتها الولايات المتحدة، في مايو الماضي، من التعامل مع شركات أمريكية مما منعها من الحصول على أجزاء رئيسية.





وأعلن قسم الموارد البشرية في هواوي بشرى سارة للموظفين بأن الأموال النقدية ستكون مكافأة لهم لتقدير عملهم في مواجهة الضغوط الأمريكية،