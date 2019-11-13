ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

286 مليون دولار أمريكي مكافأة لـ موظفي هواوي لهذا السبب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:13 ص
شركة هواوي
شركة هواوي
Advertisements
أماني إبراهيم
أعلنت شركة هواوي الصينية للأجهزة التكنولوجية، أمس الثلاثاء، أنها ستقدم مبلغاً ضخماً كـ مكافآة لمن يساعدها في التغلب على اللائحة السوداء.

ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية فإن هواوي ستقدم مبلغ ملياري يوان أي حوالي 286 مليون دولار أمريكي كمكافآت نقدية للموظفين الذين سيعملون على مساعدتها في التغلب على اللائحة السوداء التجارية الأمريكية.

وقالت عملاق التكنولوجيا إنها تحاول إيجاد بدائل للأجهزة الأمريكية بعد أن منعتها الولايات المتحدة، في مايو الماضي، من التعامل مع شركات أمريكية مما منعها من الحصول على أجزاء رئيسية.

وأعلن قسم الموارد البشرية في هواوي بشرى سارة للموظفين بأن الأموال النقدية ستكون مكافأة لهم لتقدير عملهم في مواجهة الضغوط الأمريكية، 
وقال متحدث باسم الشركة إنها ستضاعف رواتبهم هذا الشهر، وقال المتحدث إن المكافآت النقدية ستذهب غالبا إلى فرق البحث والتطوير.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى موبايل 5G.. هواوي تنافس آبل بمجموعة هواتف جديدة

مع استمرار الحظر.. الشركات الأمريكية تزود هواوي بمواد غير حساسة

بسبب التحديات الأمنية.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شبكة الجيل الخامس

قابل للطي.. هواوي تطلق هاتف Mate X في هذا الموعد

من أجل تقنية 5G.. بريطانيا تمنح هواوي مفاجأة

لهذا السبب.. Huawei تدعو الهاكرز إلى اجتماع في ميونيخ

ترشيحاتنا

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

تعليق الشيخ خالد الجندي على الفوطة المسحورة بـ مرمى منتخب غانا

زملكاوية بالثلث.. حكاية هند رستم وتشجيع نادي الزمالك

سعد الحريري يتدخل بعد مقتل متظاهر في منطقة خلدة

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

مفاجأة في قضية فتاة العياط.. النائب العام يحفظ القضية ويطالب الفتاة بالتزام السلوك القويم ويؤكد: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. التحقيقات: الفتاة كانت تدافع عن عرضها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد