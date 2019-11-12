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رياضة

أنطونيو كونتي في زيارة إلى نادي الاتفاق السعودي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قام المدرب الشهير أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى نادي الاتفاق.

ويتواجد كونتي في المملكة العربية السعودية، منذ يومين، وذلك ضمن البرنامج الإثرائي مع معهد إعداد القادة، حيث ألقى أمس الاثنين، محاضرة على المدربين السعوديين.

واطلع كونتي، في زيارته إلى الاتفاق، على مرافق النادي، وتعرف على إنجازاته.

وحضر المدرب الإيطالي، مع مرافقيه، مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الذي يستعد لمواجهة الاتحاد، بعد انتهلاء فترة التوقف الدولي.
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