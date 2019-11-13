أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضايا اقتحام قسم التبين وقضية حادث قطار محطة مصر حسم 2 ولواء الثورة بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

نظر أولى جلسات بطلان تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة دمنهور

محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

محاكمة 14 متهما فى قضية "حادث قطار محطة مصر"

محاكمة 271 متهما بقضيتى "حسم 2 ولواء الثورة"

محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل محامى

محاكمة "سفاح الجمالية" و3 أخرين بتهمة القتل العمد





تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.





وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.





وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسات محاكمة شقيقين متهمان بقتل محامٍ وإصابة آخر، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، حيث قام المتهمان بإطلاق النيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.





كان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة المتهمين فى "الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".





كان النائب العام، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات. والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل امين خزينة قطاع الاستمثارالعقارى بالمجموعة الوطنية للإستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب".





كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدى.ع" 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.





تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .





وتنظر المحكمة العسكرية والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا فى قضيتى "حسم 2 ولواء الثورة".





ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة .





وكشفت تحقيقات كمال الشناوى، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".





كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن الصادرة ضد 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.





وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.





تنظر محكمة القضاء الإداري بدمنهور اليوم الأربعاء أولى جلساتها فى الدعوى المقامة من بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور والذين تم استبعادهم من الترشح لرئاسة الجامعة وذلك ضد وزير التعليم العالى ،ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ،ورئيس لجنة اختبارات القيادات الجامعية، ورئيس جامعة دمنهوربصفتهم



