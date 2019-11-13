ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نيفين جامع: نبحث تصنيع المنتجات المستوردة محلياً

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
Advertisements
محمد صبيح
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إعداد الجهاز لقائمة بالواردات خلال العام المالي الجاري بغرض استبعاد مثيلتها المحلية لدعم الاقتصاد القومي.
أضافت في تصريحات لها، أن الجهاز يسعي لتصنيع بعض الواردات محليا، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص التشغيل والنمو.

وأوضحت أن الجهاز قدم مشروع قانون خاصاً به للتعريف الصحيح بتلك المشروعات وتشغيل العمالة وحجم رأس المال وإمكانية دعم القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مؤكدة أنه من المقرر حسم ذلك التشريع من البرلمان قريبا.

وأكدت أنه تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية من خلال وضع الشروط الخاصة بانشاء نحو 4500 مصنع فى 13 مجمعا صناعيا، حيث ستكون مرتبطة بتعميق المنتج المحلى، وحجم الواردات، موضحة أنه تم تنفيذ ذلك بمجمع مرغم للبتروكيماويات ومجمع للمنتوجات بالبحر الأحمر.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك التنمية الزراعية: نجاح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادى يجب توثيقها عالميا

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها تقليص قائمة الواردات

نيفين جامع : نعمل على تحليل قائمة الواردات وتصنيع المنتجات محليا

خلال رئاسة أبوالعينين لجلسة الصناعة.. مسئولون وخبراء يؤكدون: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والحوافز الاستثمارية الحالية لا تكفي

ترشيحاتنا

اخبار الفن| أصالة ترد على شائعات طلاقها من طارق العريان بطريقة غامضة.. استمع لأغنية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يكشف بالأدلة ضعف المنظومة الرياضية

محمد زيدان ينشر صورة له مع زوجته من باريس

بعد لجوء موراليس إلى المكسيك.. نائبة معارضة تتولى رئاسة بوليفيا

اشتعال سيارة على الدائري..وشهامة المصريين تنقذ السائق..فيديو

قبل مواجهة الأهلي.. النجم الساحلي يعاقب هداف الفريق.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد