نيفين جامع: نبحث تصنيع المنتجات المستوردة محلياً

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إعداد الجهاز لقائمة بالواردات خلال العام المالي الجاري بغرض استبعاد مثيلتها المحلية لدعم الاقتصاد القومي.

أضافت في تصريحات لها، أن الجهاز يسعي لتصنيع بعض الواردات محليا، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص التشغيل والنمو.



وأوضحت أن الجهاز قدم مشروع قانون خاصاً به للتعريف الصحيح بتلك المشروعات وتشغيل العمالة وحجم رأس المال وإمكانية دعم القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مؤكدة أنه من المقرر حسم ذلك التشريع من البرلمان قريبا.