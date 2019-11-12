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محافظات

لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:28 م
سفير التشيك يزور
سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
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منصور ابوالعلمين
زار سفير دولة التشيك بالقاهرة والوفد المرافق له مركز الداخلة بالوادي الجديد، وقام بجولة تفقدية بالمركز شملت جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان ومقر المركز الطبي بالجمعية ومعرض الصناعات الحرفية بالجمعية.

ورافق السفير خلال جولته المستشار كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة والمهندس محمد محمود يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة.

وفى نهاية الجولة أعرب السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة بالخدمات التي تقدمها جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان وبمعرض الصناعات الحرفية التابع للجمعية.
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
لدعم المرضى .. سفير التشيك يزور جمعية السرطان في الداخلة
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