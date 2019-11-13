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مرأة

لن تتوقع.. 4 أشياء تزيد ذكاء الطفل في رحم الأم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
القليل من الآباء والأمهات الذين يريدون أن ينجبوا أطفالهم فى عمر كبير، وذلك لاعتقادهم أنه يسبب ضررًا على صحة الأطفال، ولكن موقع "brightside" نشر بعض المعلومات التى تخص نمو وذكاء الطفل فى رحم الأم وهى:

1- عمر الآباء 
يعد عمر الآباء من أهم الأسباب التى تحدد نسبة ذكاء الطفل، وكلما كان الرجل أكبر سنًا كلما زادت قدرته المعرفية، وذكاءه الذى ينتقل إلى الطفل فى رحم الأم.

2- فحوصات قبل الزواج
يعتبر البعض أن فحوصات قبل الزواج لا أهمية لها، ولكنها هامة جدًا فهى تحدد إذا كان الطفل يمكن أن يصاب بأمراض وراثية، أو مشاكل صحية بعد ذلك.

3- قلق الأم 
يعد القلق أثناء فترة الحمل من أهم مسببات تطور الطفل أو عدم تطوره، فإذا كانت نسبة توتر الأم معتدلة أو قليلة ينمو طفل ذكى ومتطور، ولكن إذا كانت زيادة عن اللازم يكون الطفل قليل الذكاء.

4- مستوى الإجهاد
يعد الجهد الذى تقوم به المرأة وتعبها أثناء فترة الحمل من أهم مسببات أن يكون الطفل نشيط الحركة زيادة عن اللازم وكثير البكاء، وذلك لأن كافة أفعال الأم تنطبق على الطفل بعد ذلك فى مرحلة نموه.
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