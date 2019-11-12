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تكنولوجيا

فرصة.. اشترى LG G8 ThinQ بـ 6400 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن اقتراب جمعة البلاك فراي داى فتح الباب لعشرات العروض الساخنة على أسعار الهواتف الذكية، ومن ضمنها هذا العرض لواحد من أكثر الهواتف الذكية المميزة وهو LG G8 ThinQ.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك الحصول على هذا الهاتف المميز المصنف فى فئة الـ Flagship، مقابل 395 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6400 جنيه مصري.

يأتى LG G8 ThinQ ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك LG G8 ThinQ معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 40 ميجابيكسل من عدسات كارل زيس الشهيرة، بدقة 12 و 12 و 16 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية مزدوجة بقوة 8 و 8 ميجابيكسل.

وجاء LG G8 ThinQ مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.



ويعمل LG G8 ThinQ بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3500 أمبير.

ويأتى LG G8 ThinQ بـ 3 ألوان هي الأسود و الأزرق والأحمر، ويمكنك شراؤه بنفس السعر.

https://www.ebay.com/itm/LG-G8-ThinQ-LMG820TM-T-Mobile-Unlocked-128GB-LTE-Phone-FREE-ZAGG-SCREEN-GUARD/174012038772
فرصة.. اشترى LG G8 ThinQ بـ 6400 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور
فرصة.. اشترى LG G8 ThinQ بـ 6400 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور
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