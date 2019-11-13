تحركات برلمانية بسبب مخاطر الصيدليات الإلكترونية على الصحة العامة.. نواب: تعتمد على بيع الأدوية المغشوشة بهدف تحقيق أرباح غير شرعية.. ومطالب بتوقيع عقوبات صارمة على مروجيها عبر فيس بوك

طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المصريين

صحة البرلمان: 90% من الأدوية المتداولة عبر "فيس بوك" مهربة من الخارج

برلماني يحذر المواطنين من شراء الأدوية من صفحات "فيس بوك"

تقدمت إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن مخاطر ظاهرة الصيدليات الإلكترونية على صحة المواطنين.وقالت إيمان خضر، فى طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهى "الصيدليات الإلكترونية"، والتى أنشأت لنفسها صفحات عبر "فيسبوك"، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أى أساس قانونى على أرض الواقع.وأضافت عضو مجلس النواب: "لا يتوقف خطر هذه الأماكن عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير "جدول المخدرات"، بدون روشتة طبيب، والتى قد يُساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض"، ومشيرة إلى أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها فى معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم تام بوجودها، إلا أنها لا تحرك ساكنًا لمواجهتها.وشددت إيمان خضر، على أن الصيدليات الإلكترونية تمثل كارثة، خاصة أن ممارسى هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المباعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الاقتصاد، حيث إنها لا تخضع للضرائب.بدوره، طالب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمعاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يقوم بخداع المواطنين عن طريق بيع الأدوية عبر مواقع "فيس بوك" أو أي جهة غير رسمية لا تنتمي لوزارة الصحة.وقال سامي المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك أدوية كثيرة عبر المواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها ليس لها مصدر، فمن المحتمل أن تكون مهربة أو مغشوشة يقوم باستخدامها أصحاب الضمائر السوداء وبيعها للمواطن البسيط بأسعار مخفضة بهدف تحقيق الربح.وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن قانون الجرائم والغش التجاري جاء في أحد بنوده أنه تتم معاقبة أي شخص يقوم بمزاولة مهنة بدون ترخيص سواء كان عن طريق الإنترنت أو طريق آخر.وشدد النائب على ضرورة تتبع هذه المواقع والصفحات وغلقها نهائية وتطبيق القانون في محاسبة أصحابها عن طريق الجهات الرقابية من مباحث الإنترنت وغيرها، مؤكدًا أن 90% من الأدوية المتداولة في "فيس بوك" أو المواقع الأخرى مهربة ومغشوشة.كما أيد فؤاد حسب الله، لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر بشأن مخاطر ظاهرة الصيدليات الإلكترونية على صحة المواطنين.وقال فؤاد حسب الله، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه من المتعارف عليه أن الصيدلية لها مكان ورخصة معروفة لدى وزارة الصحة وأي ممارسة للبيع أو شراء الأدوية من "فيس بوك" أو أي مكان مجهول يعتبر بمثابة مخالفة، حيث إن هذه الأماكن لا تتبع لوزارة الصحة، فهي أماكن مجهولة تعتمد على بيع الأدوية المغشوشة بهدف تحقيق أرباح غير شرعية.وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بتشديد الرقابة من جانب الجهات المعنية عن التفتيش والرقابة لرصد أي مكان يتم فيه تداول هذه الأدوية دون ترخيص رسمي من الوزارة وقفل جميع المواقع التي تنشر هذه الأدوية.