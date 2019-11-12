ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. شذى حسون تبكي على الهواء.. اعرف السبب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:22 م
الفنانة شذى حسون
الفنانة شذى حسون
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
انهارت الفنانة شذى حسون في البكاء بسبب الأوضاع التي تعيشها العراق حاليا، وقالت: «لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملا علم بلده ويطلب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لانه طالب بحقه»، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.

وقالت شذى حسون خلال لقائها على قناة «سكاي نيوز عربي» إن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة.

وأوضحت شذى حسون أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفا على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.

وأشارت شذى حسون، إلى أنها أصدرت أغنية مؤخرا بعنوان «ابن هذا الوطن» تحكي عن الثورة العراقية للشاعر سجاد غريب وألحان حاتم العراقي لدعم العراق، «ابن هذا الوطن» هي حافز لمشاعر المواطن العربي، أنها تغني بمختلف اللهجات ولكنها تفضل اللهجة العراقية وهذا ما يميزها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعوة لانتخابات مبكرة ووقف القمع.. بيان شديد اللهجة من البيت الأبيض حول العراق

ترشيحاتنا

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس اللبنانى

إخلاص وتفاني في العمل .. وفاة رئيس حي أول الزقازيق خلال حملة إزالة

رسميا.. استبعاد محمد صلاح من مباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة

ترقص مع زوجها .. ابنة ونيس تتألق بفستان قصير وكعب عال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!