شاهد.. شذى حسون تبكي على الهواء.. اعرف السبب

انهارت الفنانة شذى حسون في البكاء بسبب الأوضاع التي تعيشها العراق حاليا، وقالت: «لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملا علم بلده ويطلب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لانه طالب بحقه»، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.



وقالت شذى حسون خلال لقائها على قناة «سكاي نيوز عربي» إن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة.



وأوضحت شذى حسون أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفا على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.



وأشارت شذى حسون، إلى أنها أصدرت أغنية مؤخرا بعنوان «ابن هذا الوطن» تحكي عن الثورة العراقية للشاعر سجاد غريب وألحان حاتم العراقي لدعم العراق، «ابن هذا الوطن» هي حافز لمشاعر المواطن العربي، أنها تغني بمختلف اللهجات ولكنها تفضل اللهجة العراقية وهذا ما يميزها.