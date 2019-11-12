أستاذ إعلام يدعو الفضائيات بالاهتمام بالبرامج الثقافية لأهميتها في ترسيخ الوعي

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، أن قناة النيل الثقافية مازالت تقدم محتوى ثقافى محترم ومهنى، ولكن ينقصها التطوير فى شكل المحتوى ليواكب التطور المطلوب لجذب المشاهد .



وأضاف أستاذ الإعلام، ان البيئة الثقافية فى الوقت الحالى أختلفت بشكل كبير عن الماضى وهو ما ضعف من ظهور المحتوى الأدبى والثقافى على شاشات الفضائيات ، مشيرًا أن العصر الذهبى لظهور صالون العقاد لا يجب مقارنته بالعصر الحالى ولكن على الإعلام دور كبير فى تشكل الوعى الثقافى والأدبى لدى المشاهد ، مشيرًا ان الإعلام عليه دور كبير فى تشكل وعى المواطن وليس العكس .



وطالب علم الدين القائمون على القنوات الفضائية بتخصيص جزء من أوقات برامجهم للجانب الثقافى بجانب البرامج الإخبارية والترفيهيه، موضحًا أن الفضائيات والإعلام بشكل عام عليه دور كبير فى ترسيخ الثقافة والقيم الأدبية لدى المجتمع فضلًا عن التعريف بحضارة مصر الكبيرة من خلال تلك البرامج والحفاظ على الهوية الثقافية ، مؤكدًا ان القنوات الفضائية فى معظمها لا تهتم بتسليط الضوء على الحضارة المصرية وهو امر فى منتهى الخطورة .

