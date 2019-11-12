اخبار البرلمان.. النواب يزف بشرى بشأن سرعة الإنترنت.. ويكشف موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر والزيت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1"
قال النائب أحمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1" والمتخصص فى أغراض الاتصالات، من أهم الإنجازات المصرية فى الوقت الحالى، لاسيما ومصر تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي متخصص.
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز والسكر والزيت ببطاقات التموين والنواب كلمة السر
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس، الإثنين، تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، بحيث يصبح سعر السكر بالبطاقات التموبن 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش.
صناعة البرلمان ترد على نجيب ساويرس بشأن وقف منافسة الحكومة للقطاع الخاص
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تدخل الحكومة لمنافسة القطاع الخاص في الاستثمار، لضبط السوق ومنع الاحتكار، ولإعادة توازن الأسعار في السوق.
إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل
كشف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية، بعد قرار تخفيضها من قبل وزارة التموين، حيث إنه من المقرر أن تطبيق القرار بداية من شهر ديسمبر المقبل.
السجينى: لو حل أي قضية تغيير الوزير أنا أول واحد هيقدم طلب العزل
وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، لسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث منظومة المواقف، والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم مواردها.
لوجود أكثر من أساسي.. مقترح بمنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة "74" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
نائبة: مصر ليس لديها ما تخفيه تجاه حقوق الإنسان
أشادت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، برد مصر على التقارير التي تصدر من منظمات غربية تعمل في مجال حقوق الإنسان وما تردده بشأن وجود تجاوزات في السجون المصرية، عبر قيام وفد رفيع المستوى من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بتفقد أوضاع السجون.
بعد استردادها من البلطجية.. مسئول حكومي: حققنا 850 ألف جنيه من 5 مواقف عشوائية
قال اللواء أحمد قريش، مدير إدارة محطات الركاب ومواقف السيارات في الإسكندرية، إن المواقف العشوائية آفة كبيرة، والبلطجية يستغلونها لصالحهم بالعديد من الساحات المنتشرة بمختلف محافظات مصر.
برنامج مشروعك في محلية النواب.. حقق 130 ألف مشروع بتمويل 11.7 مليار جنيه
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الثلاثاء، مناقشة برنامج مشروعك بوزارة التنمية المحلية ودورها في توفير فرص العمل، فيما تطرق النقاش حول انتقادات اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية الذي صدر مؤخرا من البرلمان وعدم فاعليتها مع المشروعات الصغيرة.
صحة البرلمان: 90% من الأدوية المتداولة عبر الفيس بوك مهربة من الخارج
طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية، بضرورة معاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يقوم بخداع المواطنين عن طريق بيع الأدوية عبر مواقع الفيس بوك أو أي جهة غير رسمية لا تنتمي لوزارة الصحة.
إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1"
قال النائب أحمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1" والمتخصص فى أغراض الاتصالات، من أهم الإنجازات المصرية فى الوقت الحالى، لاسيما ومصر تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي متخصص.
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز والسكر والزيت ببطاقات التموين والنواب كلمة السر
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس، الإثنين، تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، بحيث يصبح سعر السكر بالبطاقات التموبن 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش.
صناعة البرلمان ترد على نجيب ساويرس بشأن وقف منافسة الحكومة للقطاع الخاص
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تدخل الحكومة لمنافسة القطاع الخاص في الاستثمار، لضبط السوق ومنع الاحتكار، ولإعادة توازن الأسعار في السوق.
إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل
كشف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية، بعد قرار تخفيضها من قبل وزارة التموين، حيث إنه من المقرر أن تطبيق القرار بداية من شهر ديسمبر المقبل.
السجينى: لو حل أي قضية تغيير الوزير أنا أول واحد هيقدم طلب العزل
وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، لسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث منظومة المواقف، والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم مواردها.
لوجود أكثر من أساسي.. مقترح بمنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة "74" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
نائبة: مصر ليس لديها ما تخفيه تجاه حقوق الإنسان
أشادت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، برد مصر على التقارير التي تصدر من منظمات غربية تعمل في مجال حقوق الإنسان وما تردده بشأن وجود تجاوزات في السجون المصرية، عبر قيام وفد رفيع المستوى من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بتفقد أوضاع السجون.
بعد استردادها من البلطجية.. مسئول حكومي: حققنا 850 ألف جنيه من 5 مواقف عشوائية
قال اللواء أحمد قريش، مدير إدارة محطات الركاب ومواقف السيارات في الإسكندرية، إن المواقف العشوائية آفة كبيرة، والبلطجية يستغلونها لصالحهم بالعديد من الساحات المنتشرة بمختلف محافظات مصر.
برنامج مشروعك في محلية النواب.. حقق 130 ألف مشروع بتمويل 11.7 مليار جنيه
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الثلاثاء، مناقشة برنامج مشروعك بوزارة التنمية المحلية ودورها في توفير فرص العمل، فيما تطرق النقاش حول انتقادات اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية الذي صدر مؤخرا من البرلمان وعدم فاعليتها مع المشروعات الصغيرة.
صحة البرلمان: 90% من الأدوية المتداولة عبر الفيس بوك مهربة من الخارج
طالب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية، بضرورة معاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يقوم بخداع المواطنين عن طريق بيع الأدوية عبر مواقع الفيس بوك أو أي جهة غير رسمية لا تنتمي لوزارة الصحة.