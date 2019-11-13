اليوم.. غرفة صناعة الأخشاب تلتقي ممثلي الضرائب لحل الخلافات الضريبية

تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، اليوم "الأربعاء"، اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من مسئولي المصلحة.





يناقش اللقاء عددا من القضايا التي تهم صناع الأثاث، ومن بينها الرد الضريبي في ظل أحكام قانون 67 لسنة 2016 ، والأثر الاقتصادي لرد الضريبة، وحدود التسجيل للمنشآت الصناعية في ظل قانون 67 لسنة 2016، وأسلوب فحص ملفات صناعة الأثاث، ويعقب ذلك فتح باب المناقشة مع الصناع للإجابة عن الأسئلة والإستفسارات العديد التي تشغل بال الصناع.



