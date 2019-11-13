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اقتصاد

اليوم.. غرفة صناعة الأخشاب تلتقي ممثلي الضرائب لحل الخلافات الضريبية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
أخشاب
أخشاب
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ولاء عبد الكريم
تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، اليوم "الأربعاء"، اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من مسئولي المصلحة.

يناقش اللقاء عددا من القضايا التي تهم صناع الأثاث، ومن بينها الرد الضريبي في ظل أحكام قانون 67 لسنة 2016 ، والأثر الاقتصادي لرد الضريبة، وحدود التسجيل للمنشآت الصناعية في ظل قانون 67 لسنة 2016، وأسلوب فحص ملفات صناعة الأثاث، ويعقب ذلك فتح باب المناقشة مع الصناع للإجابة عن الأسئلة والإستفسارات العديد التي تشغل بال الصناع.

وأكد أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات هو توعية للقطاع الصناعى والتواصل مع الجهات الحكومية المعاونة فى الدولة والتي لديها احتكاك مباشر ويومي وبشكل مباشر مع الصناعة والصناع.
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