إصابات متتالية.. الرباط الصليبي حليف الأندية المصرية.. والسبب لايزال غامضا.. تفاصيل



كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري



نهاية الإصابات كانت منذ الساعات القليلة الماضية عندما تعرض كريم الديب لاعب الإتحاد السكندري لقطع في الرباط الصليبي خلال خوض ودية الاتحاد أمام الهلال المطروحي بمقر النادي في إطار استعدادات الفريق لقاء المحرق البحريني بالبطولة العربية للأندية دون وجود مبرر واضح لسبب الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق السكندري .



محمود عبد العزيز لاعب الزمالك



تعرض محمود عبد العزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤخرا إلى قطع في الرباط الصليبي ، أثناء مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري لتصبح المرة الثالثة في تاريخ إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي حيث سبق وتعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي وسموحة .



محمد محمود لاعب النادي الأهلي



تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء خوض التمرينات بملعب التتش بمقر النادي .



وبات الجهاز الطبي للنادي الأهلي ومجلس الإدارة في حالة من الذهول عقب إصابة اللاعب خصوصا في ظل عودته قبل تعرضه للإصابة من ألمانيا حيث قام بإجراء تلك العملية ولكنه لم يسلم منها من جديد .



حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي



تعرض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني بقطع في غضروف الركبة خلال خوض التمارين مع المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر ليعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة والتكفل بعلاجه.



وشملت الإصابات معظم وأهم اللاعبين في صفوف الأندية المتواجدين بها والذين يتم الاعتماد عليهم بشكل رسمي في خوض المباريات والبطولات .



وتساءل الجميع عن سبب تكرار تلك الإصابات دون وجود مبرر، فلم تمر سوى أيام قليلة حتى يتساقط الواحد تلو الآخر دون وجود مبرر واضح فربما تكون طبية أو فنية من قبل الجهاز الفني لتلك الأندية .



" بداية حزينة"، بتلك الكلمات ضربت الأحزان صفوف بعض الأندية المصرية والتي باتت على أعتاب العودة إلى المشاركة في بطولة الدوري المصرية من جديد عقب انتهاء كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة على الأراضي المصرية .وتتوالى إصابة اللاعبين باستمرار خلال الفترة الحالية بقطع في الرباط الصليبي دون وجود مبرر، وأصبح الجميع يتساءل عن سبب تلك الإصابات ؟.