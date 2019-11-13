غزة تحت القصف.. إسرائيل تغتال قيادياً في سرايا القدس.. الجناح العسكري يؤكد: نحن من يكتب نهاية الحرب.. تل أبيب تصاب بالشلل من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن وقف الدراسة وإغلاق المنشآت

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا

الصحة الفلسطينية: 10 شهداء و45 مصاباً حصيلة العدوان الإسرائيلي

سرايا القدس: سنكتب صفحة جديدة في هزائم نتنياهو

غانتس: عملية الاغتيال ليس لها أي ثمن سياسي

شتاينتس: العملية فيها رسالة لحركة حماس

أردان: مخاوف من عمليات للجهاد من الجو أو البحر





نفذت إسرائيل عملية تصفية بحق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبوالعطا، بسبب مزاعم تورطه في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه في تمام الساعة الرابعة فجرا، أطلق سلاح الجو صاروخا ليصيب مباشرة الحجرة التي ينام فيها بهاء أبوالعطا وزوجته، حيث لقي الاثنان مصرعهما في الحال. ولفتت إلى أن عملية الاغتيال تمت في إطار عملية استخباراتية محكمة شاركت فيها مستويات عالية من الاستخبارات.





وأوضحت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة قنبلة صغيرة نسبيا، استهدفت المنزل الذي ينام فيه الرجل بحي الشجاعية بغزة. وقالت القناة إن من كان يقيم في صالون الشقة أصيب فقط. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشاباك والجيش وجدوا فرصة مواتية واستغلوها لتنفيذ العملية. وكشفت القناة إن قرار تصفية القيادي أبوالعطا تم اتخاذه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قبل نحو 10 أيام.









من جهتها حملت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استهداف قيادة المقاومة الفلسطينية. وقال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في بيان ألقاه: "من المؤكد والمحسوم أن الساعات القادمة ستضيف عنوانًا جديدًا إلى سجل رئيس الوزراء الأرعن الذي لم يجلب للصهاينة سوى الدمار والخراب".





وأضاف: نزف للأمة العربية والاسلامية ثلة من شهدائنا ومقاتلينا وفي مقدمتهم ركنًا صلبًا شديدًا من أركان المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس القائد المجاهد بهاء أبو العطا أبو سليم أبرز أعضاء المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس, بعد رحلة حافلة من البطولة والفداء على طريق المقاومة والتحرير وتابع : "لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الاغتيالات وسنترجم ذلك ميدانيًا وعسكريًا على الأرض وسيرى الاحتلال نتيجة اغتيال قادة وكوادر المقاومة وما من قوة على الأرض قادرة أن ترد بأسنا عن القوم المجرمين".





وشدد المتحدث باسم سرايا القدس على "الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس في إطار إدارة معركة الرد على جرائم الاحتلال وصد عدوانه الأثم على شعبنا". وخاطب الاحتلال قائلا : "بكل يقين انك ربما نجحت في بدء هذا العدوان على شعبنا ومقاومتنا لكنك لن تستطيع مهما فعلت ان تحدد شكل وتوقيت نهاية هذه الجولة من المعركة المفتوحة معك". ووجه أبو حمزة رسالة إلى المستوطنين بعدم الاستماع إلى قيادتهم الحمقاء وأن القرار الآن بيد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 10 مواطنين وإصابة 45 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء من بينهم : القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا).





وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية. وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وأدت موجة التصعيد الحالية إلى إغلاق المصانع والشركات وكافة المنشآت غير الحيوية في مناطق غلاف غزة، وأعلن وزير الجيش، نفتالي بينيت، حالة طوارئ خاصة في تل أبيب وما يقع إلى جنوها خوفا من رد حركة الجهاد، كما أعلنت بعض المجالس البلدية تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات أيضا.





وأعرب زعيم تحالف أزرق - أبيض، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن تأييده لعملية اغتيال قائد سرايا القدس في شمالي قطاع غزة، بهاء أبو العطا فجر اليوم، قائلا إن "عملية اغتيال القيادي بهاء أبو العطا في القطاع لن يكون لها أي تأثير على العمليات السياسية الجارية".





وأضاف غانتس، بحسب ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية: "من أجل أمن إسرائيل، غالبا ما يتعين على المستويات السياسية والأمنية اتخاذ قرارات صعبة، مع تقييم الثمن الذي ستحصل عليه، كان القرار الخاص بعملية الاغتيال الذي تم تحديثي بها مسبقا، قرارا صحيحا وتشغيليا وسياسيا، ولن تكون هناك عواقب سياسية لعمليات الاغتيال".





وشدد زعيم أزرق - أبيض على أن: "تحالف أزرق ابيض برئاستي يضع دائمًا سلامة المواطنين أولًا وقبل كل شيء، أود أن أعرب عن تقديري لجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن وأن أقوي سكان الجنوب وجميع مواطني إسرائيل وأدعو الجميع إلى الاستماع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".





وقال وزير الامن الداخلي الإسرائيلي وعضو الكابينت جلعاد اردان أن "هناك مخاوف من ان يقوم الجهاد الإسلامي بتنفيذ عمليات عن طريق البحر أو الجو، الاستعدادات بمستوى عال جدا لكل سيناريو محتمل"، جاءت أقواله خلال تقييم للوضع الامني برئاسته في منطقة لاخيش جنوب إسرائيل.





وفي وقت سابق اوضح عضو الكابينت يوفال شتاينتس أن في اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا هناك أيضا "رسالة واضحة" لحماس، وقال شتاينتس محذرا :"لا تبدأوا معنا- لأننا سنصلكم في الوقت والمكان المناسب".





وتطرق شطاينتس للتصعيد وإطلاق الصواريخ وقال بأن دولة إسرائيل مستعدة لكل سيناريو. "ردنا حتى الان كان قويا ومدروسا. كل شيء على الطاولة ونحن لا ننفي أي احتمال". وفي تعليقه ان الاقتصاد الإسرائيلي توقف بسبب الاحداث، قال انه "دائما عندما نحارب الإرهاب هناك رد، وهناك ثمن ندفعه".





وعلق وزير التعليم رافي بيرتس على التصعيد وقال:"نحن قلقون على امن مواطنينا. كل شيء مأخوذ بالحسبان". وحول الغاء الدراسة في مناطق وسط إسرائيل (جوش دان) قال:"هذا امر قاس جدا اننا وصلنا لهذا الوضع، ووفقا للمعطيات التي أمامنا فان المخاوف على أطفالنا هي على رأس اولوياتنا".



