لحظة محاولة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ فلسطينية.. فيديو

نشرت وكالة شهاب الفلسطينية شريط فيديو عن محاولات القبة الحديدية اعتراض 5 صواريخ في غلاف قطاع غزة، منذ قليل.



ويظهر في شريط الفيديو سقوط صواريخ فلسطينية على عدد من المستوطنات الواقعة بالقرب من غلاف غزة، وسط محاولات القبة الحديدية لاعتراضهم.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 شهداء.



ووفقا لشبكة سكاي نيوز استشهد 3 فلسطينيين، في غارة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع أعداد الشهداء إلى 10.



