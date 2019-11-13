البترول: تطبيق تجريبي لـ 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم البدء في تطبيق مشروع تجريبي لـ 20 ألف عداد بمشروعي بشاير الخير بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة، ضمن إجراءات استخدام عداد الغاز مسبق الدفع؛ للتأكد من كفاءة المنظومة.





توقع " الملا" في تصريحات له، أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع التجريبي بنهاية ديسمبر 2019 تمهيدًا لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح .



