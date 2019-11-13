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اقتصاد

البترول: تطبيق تجريبي لـ 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
الملا
الملا
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم البدء في تطبيق مشروع تجريبي لـ 20 ألف عداد بمشروعي بشاير الخير بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة، ضمن إجراءات استخدام عداد الغاز مسبق الدفع؛ للتأكد من كفاءة المنظومة.

توقع " الملا" في تصريحات له، أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع التجريبي بنهاية ديسمبر 2019 تمهيدًا لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح .

وأعلن عن قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع للإسراع في تطبيق المنظومة، متوقعا بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30 /06 /2020 مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءًا من 1 /07 /2020 الى مليون عداد سنويًا.
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