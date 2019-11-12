الشهداء أشرف منه..الباز يطالب بإزالة اسم البرادعي من على مدرسة فى الإسكندرية

أكد الإعلامي محمد الباز، إن هناك العديد من المناشدات من أهالي الإسكندرية، تطالب بإزالة اسم محمد البرادعي من على مدرسة ابتدائية تحمل اسمه مؤكدا أن البرادعي خائن للوطن.



وأضاف مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور لدينا شهداء من القوات المسلحة، والشرطة، قدموا أكثر منه وقدموا أرواحهم ويجب أن نكرم أسماءهم هم، بدلًا ممن خان وباع بلاده في فترة عصيبة".



وتابع مقدم برنامج "90 دقيقة"، أنه كما تم إزالة أسماء الإرهابيين من على الشوارع والمدارس يجب أن يتم إزالة اسم محمد البرادعي



وأشار مقدم برنامج 90 أن محمد البرادعي خان الوطن وكان له مصالحة الشخصية التي فضلها على المصالح العامة".