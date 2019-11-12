العلاوات والحوافز نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.. بشرى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة "74" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعدما ظهرت مشكلات فى التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016 و ما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من أضرار لموظفى الدولة وانخفاض مرتبات البعض.



وأوضحت النائبة شيرين فراج، أن التعديلات التى تقدمت بها لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين و دفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج،مشيرة إلى أن التعديل المقترح على نص المادة " 74 " سوف يتم استبداله بالنص الآتى (يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها).



ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019).



كما اقترحت الدكتورة شيرين فراج تعديل نص المادة " الخامسة " من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتى (يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع الى نسب مئويه مرتبطة بالأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2019 ) .