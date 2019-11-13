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فن

الجمعة.. هشام خرما ضيف برنامج عين على قناة الحياة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
هشام خرما
هشام خرما
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محمد نبيـل
يحل الموسيقار هشام خرما ضيفا على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الجمعة المقبل.

يتحدث الموسيقار هشام خرما، عن أحدث ألبوماته، والديو المقبل مع نجمة عالمية وعن الموسيقار الكبير ياني.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.
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