فرجاني ساسي يكشف سبب خسارة تونس لنصف نهائي كأس أفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي

تحدّث فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، ومنتخب تونس عن مواجهة ليبيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.





وقال "ساسي" لموقع "foot24" التونسي: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004، وصلنا نصف النهائي وحققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي".





ثم أضاف "نشعر بالمسئولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاح لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون دربيا".





وخسر نسور قرطاج من السنغال 0-1 في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مباراة شهدت إهدار ساسي لركلة جزاء.





وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته وقتما كان يتولى مسؤولية تدريب نسور قرطاج قبل كأس الأمم.





وعن ذلك قال: "احترم فوزي البنزرتي كثيرا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم، ليس لدي مشاكل معه ولم يكن سبب رحيلي من الترجي كما يقال أو من أسباب عدم انضمامي للمنتخب ، هو كان له وجهة نظر أحترمها وهي أن مستواي لا يناسب المنتخب في وقتها، ولكن ليس لدي مشاكل وسعيد بمواجهته".



