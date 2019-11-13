أعراض ظهور مرض السكري للنساء بعد سن الأربعين.. وطرق الوقاية منه

يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض انتشارًا، ولكن بعض النساء لا يعانون منه حتى سن الأربعين ولكن بسبب كبر السن، ونقص المناعة، والأكسجين يمكن أن يصابن به وقدم موقع "boldsky" أهم العلامات التى تظهر مرض السكرى وطرق الوقاية منه وهى:





الأعراض:

- التئام الجروج ببطء

- عدم وضوح الرؤية

- زيادة العطش والجوع

- كثرة التبول

- انخفاض الشعور بالقدمين واليدين

- نقص أو زيادة الوزن على حسب الحالة

- غثيان

- التهاب الجلد

- ظهور بعض البقع الغامقة، والتجاعيد





طرق الوقاية منه:

- أتباع نظام غذائى سليم، ومتوازن

- ممارسة الرياضة بشكل بسيط

- تناول الحبوب البديلة لانقطاع الدورة الشهرية لتوازن الهرمونات فى الجسم



