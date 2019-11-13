معتز عبد الفتاح: تصرفات أردوغان تضر بتركيا وكافة الدول العربية.. فيديو

قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن وصول الإخوان إلى السلطة ساعدهم في مساعدة أعضاء الجماعة الإرهابية، كما ان تصرفات اردوغان تضر بتركيا وكافة الدول العربية.





وأضاف "عبد الفتاح " خلال حواره علي قناة " أكسترا نيوز " ان من يدخل في فلك هذه الجماعات يتم تغيير طريقته في التفكير، مضيفا ان الجماعة الارهابية تزرع تفكير تحرير فلسطين والبلاد العربية في عقيدة شبابهم منذ نعومة أظافرهم وكأنهم ليسوا من هذه الدول.





وأوضح أن علم مصر بالنسبة للجماعات الإرهابية مؤشر علي الاستعمار، وبالتالي يعملون علي تعليمهم أسلوب الاتباع حتى يقومون بتنفيذ ما يطلب منهم أيا كان هذا الشىء.



