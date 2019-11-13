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توك شو

معتز عبد الفتاح: تصرفات أردوغان تضر بتركيا وكافة الدول العربية.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
اردوغان
اردوغان
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قسم التوك شو
قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن وصول الإخوان إلى السلطة ساعدهم في مساعدة أعضاء الجماعة الإرهابية، كما ان تصرفات اردوغان تضر بتركيا وكافة الدول العربية.

وأضاف "عبد الفتاح " خلال حواره علي قناة " أكسترا نيوز " ان من يدخل في فلك هذه الجماعات يتم تغيير طريقته في التفكير، مضيفا ان الجماعة الارهابية تزرع تفكير تحرير فلسطين والبلاد العربية في عقيدة شبابهم منذ نعومة أظافرهم وكأنهم ليسوا من هذه الدول.

وأوضح أن علم مصر بالنسبة للجماعات الإرهابية مؤشر علي الاستعمار، وبالتالي يعملون علي تعليمهم أسلوب الاتباع حتى يقومون بتنفيذ ما يطلب منهم أيا كان هذا الشىء.

وتابع "عبد الفتاح" أن هذه الجماعة الإرهابية تظن أنهم يتحدثون باسم الاسلام وانهم يملكون من رأى ما لا نملك من رؤية وفي حقيقة الأمر وهو شعور وهمي يسيطر عليهم.
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